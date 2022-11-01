Волгоград, , 11:49 — REGNUM Призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершён на территории Волгоградской области. Об этом 1 ноября в ходе заседание оперативного штаба заявил губернатор Андрей Бочаров.

Мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

Регион выполнил мобилизационное задание Минобороны РФ. Теперь комплектование частей и соединений ВС России будет осуществляться за счёт добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

«Первоочередное внимание мы уделяем личному составу, призванному с территории Волгоградской области и зачисленному в воинские части и соединения, имеющие местом постоянной дислокации территорию Волгоградской области, а в настоящее время выполняющие задачи СВО. По согласованию с командирами частей и соединений, в рамках созданного по инициативе наших ветеранов регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев, участвующих в специальной военной операции, в зону СВО продолжаются поставки специального оборудования, техники и специальной экипировки, в том числе не предусмотренных штатными нормами довольствия, но необходимых нашим военнослужащим», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Волгоградской области установили единовременные выплаты для мобилизованных и добровольцев в размере 100 тысяч рублей.