Ульяновская область, 20 ноября, 2008, 09:07 — ИА Регнум. За прошедшую неделю в Ульяновской области отмечалось снижение потребительских цен на капусту белокочанную свежую на 2,7% (на 0,19 руб.) и на морковь на 1,6% (на 0,22 руб.), сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства Ульяновской области. Также отмечено некоторое снижение потребительской цены на сахар-песок на 0,4%.

За неделю значительно снизились отпускные цены на овощи: на морковь на 40% (на 4 руб.) (ОГУП "Ульяновскагропромпродукт"), на капусту белокочанную свежую на 25% (на 1 руб.) (ОГУП "Ульяновскагропромпродукт"), на свёклу столовую на 21% (на 1,50 руб.) (ОГУП "Ульяновскагропромпродукт"), на лук репчатый на 12,5% (на 1 руб.) (ОГУП "Ульяновскагропромпродукт"), на картофель на 12,5% (на 1 руб.) (ОАО "Карлинское").

Отпускные цены сельхозтоваропроизводителей на овощи в целом по области на 13 ноября составляют: на капусту белокочанную свежую 3-5 руб./кг, на свёклу столовую 5-8 руб./кг, на морковь - 5-8 руб./кг, на лук репчатый - 7 руб./кг, на картофель - 7-8 руб./кг.

За прошедшую неделю оптовые цены и розничные цены в магазинах торговых сетевых компаний и на рынках города на овощи не изменились. Согласно статистическим данным на 10 ноября, потребительские цены в Ульяновске, в соответствии с рейтингом среди городов Приволжского федерального округа, находятся в следующем порядке: на капусту белокочанную свежую и на морковь - на втором месте, на картофель, на лук репчатый и на яблоки - на шестом месте (начиная от минимальной цены).