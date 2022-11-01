Воронеж, 1 ноября 2022, 11:40 — REGNUM Знаменитый Каменный мост, один из символов Воронежа, отремонтируют. Работы планируют начать в 2023 году, сообщили в пресс-службе администрации города по итогам планёрного совещания 31 октября.
На необходимость привести в порядок Каменный мост обратил внимание мэр Вадим Кстенин. В последний раз объект капитально ремонтировался более десяти лет назад, за это время в конструкции появились дефекты, в том числе и в результате регулярных аварий с участием грузовиков.
Каменный, он же Горбатый мост, находится в Воронеже на пересечении улиц Карла Маркса и Чернышевского. Был построен в 1826 году и является одним из видовых мест Воронежа.