Воронеж, 1 ноября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Знаменитый Каменный мост, один из символов Воронежа, отремонтируют. Работы планируют начать в 2023 году, сообщили в пресс-службе администрации города по итогам планёрного совещания 31 октября.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Каменный мост

На необходимость привести в порядок Каменный мост обратил внимание мэр Вадим Кстенин. В последний раз объект капитально ремонтировался более десяти лет назад, за это время в конструкции появились дефекты, в том числе и в результате регулярных аварий с участием грузовиков.

«Просчитайте стоимость необходимых для ремонта Каменного моста работ, чтобы мы запланировали средства в бюджете будущего года. Тогда в следующий строительный сезон можно будет начать приводить любимый воронежцами объект в порядок», — поручил Вадим Кстенин.

Каменный, он же Горбатый мост, находится в Воронеже на пересечении улиц Карла Маркса и Чернышевского. Был построен в 1826 году и является одним из видовых мест Воронежа.