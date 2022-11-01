Санкт-Петербург, 1 ноября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Полицейские Петербурга задержали приезжего мужчину, который изнасиловал и ограбил медицинскую сестру в Некрасовском парке в центре Санкт-Петербурга, сообщили 1 ноября в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

LMAP Жертва изнасилования

Изнасилование 37-летней медсестры произошло ранним утром 30 октября в Центральном районе города. Женщина возвращалась домой после дежурства и около 04:00 мск решила присесть на скамейку в парке. Там на нее напал неизвестный мужчина, изнасиловал, отнял мобильный телефон и скрылся.

Потерпевшая рассказала о случившемся своему знакомому, а тот сообщил в полицию. Спустя несколько часов с заявлением об изнасиловании в правоохранительные органы обратилась и сама жертва. По данному факту были возбуждены два уголовных дела по статьям ч.1 ст. 131, п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (изнасилование, грабеж).

«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан 27-летний иностранный гражданин, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении под стражу», — подытожили в пресс-службе ведомства.