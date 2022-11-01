Донецк, , 11:39 — REGNUM Киевский район Донецка и населённый пункт Зайцево были обстреляны со стороны бандеровцев. Об этом 1 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Зайцево был произведён киевскими нацистами в 11:02 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять мин калибра 120 мм.

Также указывается боевики ВСУ в 11:25 выпустили три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сапёры МЧС ДНР обнаружили 1 тыс. 163 единицы взрывоопасных предметов.