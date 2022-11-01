Каменск-Уральский, Свердловская область, 1 ноября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области произошёл очередной акт вандализма. Школьники осквернили Вечный огонь, пишут СМИ.

Марина Каширская ИА REGNUM Вечный огонь

Преступление было совершено на Мемориале погибшим работникам КМЗ и ОЦМ. Видео размещено в паблике «Инцидент Каменск-Уральский». Дети нагревали над огнём самокаты.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий инцидент случился в сентябре. Тогда школьники сымитировали жарку картошки на Вечном огне.