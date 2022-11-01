Глава Южной Кореи поблагодарил мировых лидеров за выражение соболезнований
Сеул, 1 ноября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поблагодарил за выражение соболезнования, направленные ему официальными лицами многих стран в связи с массовой гибелью людей в результате давки в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News.
Сообщается, что южнокорейский лидер выразил благодарность во время заседания кабинета министров, которое состоялось через три дня после инцидента.
Напомним, 29 октября во время фестиваля в Сеуле в честь Хэллоуина из-за большого скопления людей образовалась давка. В результате инцидента погибли 156 человек, 151 человек получили ранения, 29 из них находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших по меньшей мере 26 граждан из 14 стран.
«Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида, председатель Китая Си Цзиньпин и другие иностранные лидеры выразили свои соболезнования, — сказал Юн Сок Ёль. — От имени нашего народа я бы хотел выразить глубокую благодарность иностранным лидерам и народам за слова утешения».
Президент Южной Кореи пообещал сделать всё возможное, что бы оказать пострадавшим иностранцам такую же поддержку, как и жителям Южной Кореи.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал провести быстрое и тщательное расследование и принять меры безопасности для предотвращения подобных катастроф.