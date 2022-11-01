Сеул, 1 ноября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поблагодарил за выражение соболезнования, направленные ему официальными лицами многих стран в связи с массовой гибелью людей в результате давки в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Сообщается, что южнокорейский лидер выразил благодарность во время заседания кабинета министров, которое состоялось через три дня после инцидента.

Напомним, 29 октября во время фестиваля в Сеуле в честь Хэллоуина из-за большого скопления людей образовалась давка. В результате инцидента погибли 156 человек, 151 человек получили ранения, 29 из них находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших по меньшей мере 26 граждан из 14 стран.

«Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида, председатель Китая Си Цзиньпин и другие иностранные лидеры выразили свои соболезнования, — сказал Юн Сок Ёль. — От имени нашего народа я бы хотел выразить глубокую благодарность иностранным лидерам и народам за слова утешения».

Президент Южной Кореи пообещал сделать всё возможное, что бы оказать пострадавшим иностранцам такую же поддержку, как и жителям Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал провести быстрое и тщательное расследование и принять меры безопасности для предотвращения подобных катастроф.