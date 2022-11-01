Донецк, , 11:36 — REGNUM Сапёры МЧС Донецкой Народной Республики обнаружили 1 тыс. 163 единицы взрывоопасных предметов. Таковы итоги работы межведомственного оперативного штаба ДНР за 31 октября.

Снаряд ВСУ Телеграм-канал вячеслава Гладкова

Взрывотехники обследовали на наличие мин и снарядов более 20 гектаров земли и 3,5 тыс. кв. метров различных помещений. Все найденные боеприпасы обезврежены.

ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики продолжают наносить массированные артиллерийские удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре в ДНР. За прошедшие сутки под обстрел попали восемь населённых пунктов ДНР. Два мирных жителя погибли, шестеро получили ранения.