Донецк, 1 ноября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Сапёры МЧС Донецкой Народной Республики обнаружили 1 тыс. 163 единицы взрывоопасных предметов. Таковы итоги работы межведомственного оперативного штаба ДНР за 31 октября.

Телеграм-канал вячеслава Гладкова Снаряд ВСУ

Взрывотехники обследовали на наличие мин и снарядов более 20 гектаров земли и 3,5 тыс. кв. метров различных помещений. Все найденные боеприпасы обезврежены.

ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики продолжают наносить массированные артиллерийские удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре в ДНР. За прошедшие сутки под обстрел попали восемь населённых пунктов ДНР. Два мирных жителя погибли, шестеро получили ранения.