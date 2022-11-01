Тегеран, , 11:35 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 ноября прибыл в Иран с официальным визитом. Об этом сообщает агентство ИРНА.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, армянского лидера встретил в культурно-историческом комплексе «Саадабад» президент Ирана Эбрахим Раиси. После торжественной церемонии главы государств проведут переговоры, а также подпишут документы о сотрудничестве.

По итогам встречи Раиси и Пашинян проведут совместную пресс-конференцию. Кроме того, запланированы встречи армянского премьер-министра с официальными лицами Ирана.

Напомним, Пашинян прибыл в Иран по приглашению Раиси.