Москва, , 11:32 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данные о переписке бывшего премьера Британии Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее международные платформы опубликовали данные о переписке Трасс и Бринкена после ЧП с «Северными потоками». Якобы британский вскоре после происшествия написала главе американского внешнедипломатического ведомства фразу «it’s done», которую можно перевести как «с ними покончено».

«Честно говоря, мне всё равно, кто и как получил эту информацию, — написала Захарова в личном телеграм-канале. — Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: «Отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода «Северный поток» со словами «it’s done» («с ним покончено»)?».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин рассказал о результатах обследования специалистами Газпрома места ЧП на «Северных потоках».