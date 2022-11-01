Москва, 1 ноября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Среди российских граждан в последнее время отмечается повышенный спрос на туры в страны Юго-Восточной Азии. При высокий объем авиаперелетов составляет лишь 30% от допандемийного уровня, пишет 1 ноября «Коммерсант» .

Мальдивы

Главная причина роста спроса на отдых в юго-восточных странах — увеличение количества прямых авиарейсов из городов России на азиатские курорты. Так, с начала октября спрос на Юго-Восточную Азию вырос в 4,5 раза.

В основном, российские туристы покупают зарубежные туры на морских курорты в Таиланд, Вьетнам, Индию, на Шри-Ланку, Мальдивы и в ОАЭ. Также популярностью у туристов пользуются Вьетнам и Малайзия.

Как сообщало ИА REGNUM, в топ зарубежных направлений на школьные каникулы вошли Египет и Турция, ОАЭ, Таиланд, Мальдивы и Шри-Ланка.

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