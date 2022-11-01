Барнаул, 1 ноября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Производительность труда», Павловский деревообрабатывающий комбинат (ДОК) из Алтайского края в короткие сроки в восемь раз увеличить производство МДФ-плит и был признан лидером по увеличению производительности труда на IV федеральном форуме «Производительность 360».

Цитата с сайта производительность. рф Алтайский край. Павловский ДОК

Павловский деревообрабатывающий комбинат входит в группу предприятий холдинга «Алтайлес». Сегодня это одна из крупнейших и динамично развивающихся компаний лесной отрасли России. Основная продукция завода — плиты МДФ средней и высокой плотности. В год их выпускают до 250 тысяч кубических метров.

«При поддержке экспертов Федерального центра компетенций наша компания в 8 раз увеличила производительность труда. Если в 2020 году цена на МДФ-плиты была на уровне их себестоимости, то в 2021-м она выросла в 2,5 раза. Принимая во внимание увеличение востребованности нашей продукции, связанную с ростом и расширением рынка, мы увеличили объем производства на 41% и смогли обеспечить заказчиков нашей продукцией в нужном количестве», — сказал Гильманов Алексей, директор предприятия.

Эксперты предложили внедрить систему блокировок, исключающую работу шлифовального оборудования без настройки системы обдува и аспирации шлифовальных лент. Решение помогло избавиться от образования дефектов на поверхности плит. Кроме того, перераспределили загрузку персонала. Упаковщики теперь выполняют свою работу непосредственно у линии шлифовки и не тратят время на длительные перемещения на удаленные посты.

«Проанализировав рабочие процессы и выявив узкие места, мы с рабочей группой предприятия создали стандарты переналадки, организовали хранение материалов в нужных местах, изменили регламент пересменки. Помогли в два раза снизить простои оборудования. Теперь все работы выполняются во время смены, и остановка оборудования исключена», — описывает Алексей Акулич, старший руководитель проекта ФЦК.

Более 10 000 руководителей предприятий-участников Национального проекта «Производительность труда» смогут начать цифровизацию своих компаний при поддержке ведущих экспертов в области цифровой трансформации бизнеса при поддержке ЦТП эффективность. рф и Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России.

«В рамках нацпроекта постоянно разрабатываются новые решения для развития российских производств. Так, 90% опрошенных нами руководителей предприятий заинтересованы в развитии цифровых компетенций для роста эффективности бизнеса. Отвечая на актуальные запросы российской экономики, теперь мы планируем предоставить возможность участникам программы «Лидеры производительности» воспользоваться экспертной поддержкой от наших партнеров ЦТП и получить необходимые консультации по внедрению цифровых проектов. Такие решения помогут быстро и без лишних инвестиций начать процесс цифровой трансформации российских компаний», — подчеркнула директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина.

Как сообщало ИА REGNUM, российские предприятия благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда», получают доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, мерам финансовой и нефинансовой поддержки, налоговым преференциям, помощь в выходе на экспорт и устранении административных барьеров.