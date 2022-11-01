Ульяновск, 1 ноября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Заволжье в Ульяновске планируют построить новую дорогу протяжённостью 1,12 км. Начальная цена определена в размере более 256,6 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Заказчиком является муниципальное бюджетное учреждение «Стройзаказчик». Речь идёт о строительстве автомобильной дороги в Засвияжском районе Ульяновска по улице Автозаводская от дома № 91 до улицы Шолмова, 5А. Работы включают, в частности, устройство наружных электросетей, линий связи, канализации, газоснабжения, водоснабжения и дорожной одежды.

«Строительная длина автомобильной дороги составляет: по ул. Автозаводская — от ул. Александра Невского до ул. Шолмова 0,402 км, по ул. Шолмова — от ул. Автозаводская до стыка с существующим участком улицы 0,309 км и от участка стыка с существующим участком улицы до ул. Промышленная – 0,409 км», — отмечается в документации.

Как следует из проекта, строительная длина новой дороги составит 1,12 км, на которой предусмотрены как четыре, так и две полосы движения.

Начальная цена контракта определена в размере256 683 726 рублей 45 копеек.

При заключении контракта работы должны быть выполнены до 1 июня 2024 года. Заявки завершат принимать 16 ноября.