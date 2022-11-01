Нальчик, , 11:30 — REGNUM В Кабардино-Балкарии медицинские организации укомплектовывают профессиональными медицинскими кадрами, прошедшими обучение по целевой программе. В 2022 году трудоустроены 32 специалиста-медика.

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Обучившиеся по целевым программам специалисты направлены на работу в медучреждения Черекского, Терского, Баксанского, Чегемского и Урванского районов. Часть медиков трудоустроена в Республиканский детский клинический многопрофильный центр, наркологический диспансер и кардиологический центр, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Всего в 2022 году по программе целевого набора завершили обучение 58 выпускников медвузов из Кабардино-Балкарии. Они придут на работу в медорганизации республики как квалифицированные педиатры и терапевты, анестезиологи, неонатологи и другие узкопрофильные специалисты.

Далее власти региона планируют продолжить пополнять систему здравоохранения высокопрофессиональными медицинскими кадрами, обученными по целевому набору. В 2022 году направлены на обучение 72 целевика. Еще 62 человека поступили по целевому направлению в ординатуру.