Хабаровск, 1 ноября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Хабаровске ОНФ помог местному жителю получить отсрочку от частичной мобилизации по состоянию здоровья.

Александр Погожев ИА REGNUM Военкомат

«Работа по исправлению ошибок мобилизации не прекращается. К нам обратился хабаровчанин, которому вручили повестку во время постановки машины на учёт в ГИБДД. Сотрудники ГИБДД взяли документы для регистрации автомобиля и передали данные сотрудникам военкомата, те в свою очередь выписали повестку.

Мужчина не служил, у него большие проблемы со здоровьем. Мы посоветовали ему собрать все документы о состоянии здоровья. Благодаря своевременной консультации и оперативному предоставлению необходимой информации хабаровчанин получил отсрочку и отправлен домой», — пояснили в региональном штабе ОНФ.

Как сообщало ИА REGNUM, все военные комиссариаты России по поручению министра обороны Сергея Шойгу должны вернуться к работе в штатном режиме в связи с завершением мобилизационных мероприятий.