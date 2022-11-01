Тбилиси, 1 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Оппозиционным партиям Грузии нужно не объединяться и не критиковать власть, а составить свой план действий для изменения ситуации в стране и работать с населением. Об этом 1 ноября в эфире телеканала Palitra TV заявил Гия Хухашвили.

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Он оценил объединение на общей платформе партий «Дроа», «Гирчи — больше свободы» и «Стратегия Строителя».

«Если избиратели не будут вовлечены, это пустые игры. Если ноль умножить на сто, то всё равно будет ноль, какая разница», — сказал политолог.

Хухашвили также считает, что введение санкций в отношении основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили не поможет оппозиции. Он отметил, что у оппонентов власти проблем достаточно, хотя они и другого рода.

Напомним, председатель самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия в августе пообещал, что из-за протестов осень в стране будет «горячей». Этого до сих не произошло.