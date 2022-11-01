Москва, , 11:27 — REGNUM В России объемы выдачи автомобильных кредитов выросли под действием двух главных факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса, профессор департамента отраслевых рынков финуниверситета при правительстве РФ Иван Петров.

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«Рост объема выдачи автокредитов можно объяснить влиянием двух факторов, — сказал он. — Во-первых, сработала государственная программа льготного кредитования, которая была внедрена как инструмент активизации потребительского спроса с акцентом на импортозамещение, то есть на поддержку приобретения российских автомобилей и автомобилей, которые производятся на территории РФ. Вторым фактором выступает общая экономическая неопределенность, побуждающая граждан иметь синицу в руке, а не журавля в небе. Условия жизни могут измениться в худшую сторону, равно как и условия продажи автомобилей. Поэтому приобретение автомобиля здесь и сейчас по приемлемым кредитным ставкам с государственной гарантией может рассматриваться многими как выгодная сделка, что приводит к росту выдачи автокредитов».

По его словам, спрос на автокредиты в ближайшей перспективе может сохраниться, но пока можно говорить о временном промежутке или горизонте планирования только в один-два месяца.

«В условиях, когда банковские вклады не приносят ожидаемой доходности, ипотека является достаточно дорогим инструментом инвестирования, автокредиты выглядят привлекательным инструментом, позволяющим вложить полученные средства с пользой и умом. Средний размер автокредитов, скорее всего, будет оставаться на текущем уровне, что связано с определенными параметрами государственной программы льготного кредитования», — также уточнил Петров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российский потребитель постепенно переориентируется с европейских машин на китайские, и в случае дальнейшей стабилизации рынка объемы выдачи автокредитов будут расти.

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