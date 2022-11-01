Донецк, 1 ноября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 41 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны [киевских] вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 158 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что бандеровцами в ходе обстрелов применялась артиллерия калибра 155 и 152 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка, Зайцево, Озеряновка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка и Еленовка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 80 киевских боевиков.