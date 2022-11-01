Кострома, , 12:03 — REGNUM В Костромскую областную думу поступил проект бюджета региона на 2023 год, сообщает администрация области.

Проект бюджета https://kosoblduma.ru

Доходы предусмотрены в размере 44 млрд 39 млн рублей, расходы — 43 млрд 560 млн рублей. Причем налоговые и неналоговые доходы — 29 млрд 258 млн рублей, межбюджетные трансферты — 14 млрд 781 млн рублей. Бюджет сверстан с профицитом в 479 млн рублей. В целом, доходы и расходы на 11% превышают показатели, прописанные в проекте бюджета на 2022 год.

Социальная сфера, как и в прошлые годы, составит большую часть расходов — более 62%. В проекте заложены средства на повторную выплату маткапитала при рождении третьего и последующих детей. Отмечается, что финансирование дорожного фонда увеличится на 7% по сравнению с этим годом и достигнет 9 млрд 975 млн рублей.

«Все социальные гарантии, обязательства сохранятся. Будут направлены средства и на поддержку экономики, субъектов малого и среднего предпринимательства, потому что это залог пополнения бюджета. Учтены средства на инновации и инициативы, связанные с поддержкой наших мобилизованных бойцов, которые выполняют свой долг. Продолжится реализация национальных проектов, работа по капитальному ремонту дорожной сети Костромской области, строительство социальных объектов, поддержка муниципальных образований», — прокомментировал спикер областной думы Алексей Анохин.

Принимать бюджет в первом чтении депутаты будут 25 ноября. Параметры документа изменятся уже после второго чтения — к этому времени будут понятно суммы ассигнований из федерального бюджета.

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