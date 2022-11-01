В Костромской области бюджет на 2023 год будет профицитным
Кострома, 1 ноября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Костромскую областную думу поступил проект бюджета региона на 2023 год, сообщает администрация области.
Доходы предусмотрены в размере 44 млрд 39 млн рублей, расходы — 43 млрд 560 млн рублей. Причем налоговые и неналоговые доходы — 29 млрд 258 млн рублей, межбюджетные трансферты — 14 млрд 781 млн рублей. Бюджет сверстан с профицитом в 479 млн рублей. В целом, доходы и расходы на 11% превышают показатели, прописанные в проекте бюджета на 2022 год.
Социальная сфера, как и в прошлые годы, составит большую часть расходов — более 62%. В проекте заложены средства на повторную выплату маткапитала при рождении третьего и последующих детей. Отмечается, что финансирование дорожного фонда увеличится на 7% по сравнению с этим годом и достигнет 9 млрд 975 млн рублей.
Принимать бюджет в первом чтении депутаты будут 25 ноября. Параметры документа изменятся уже после второго чтения — к этому времени будут понятно суммы ассигнований из федерального бюджета.