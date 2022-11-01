Копенгаген, , 11:26 — REGNUM 1 ноября в Дании стартовали выборы в фолькетинг. Сейчас существует множество возможных правительственных альтернатив. Но если верить коэффициентам букмекерских контор, то, скорее всего, Социал-демократы и Умеренные сформируют собственную коалицию, пишет издание Politiken.

Флаг Дании

Недавно созданная партия «Умеренные», возглавляемая бывшим премьер-министром Ларсом Лёкке Расмуссеном, называется кингмейкером. Дело в том, что правые, и левые силы хотят привлечь партию на свою сторону. Судя по шансам, отмечают журналисты, Социал-демократы выиграют это «перетягивание каната», и тогда наиболее вероятно, что Метте Фредериксен останется премьер-министром страны.

Умеренные хотят реформировать здравоохранение, и в воскресных дебатах лидера партии Фредериксен протянула руку.

«Я действительно думаю, Ларс, что мы с тобой можем во многом договориться о структурной реформе в здравоохранении», — дала понять премьер-министр.