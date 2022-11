Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Онлайн-кинотеатр HBO MAX, возможно, допустил утечку информации о дате премьеры сериала «Одни из нас» на основе видеоигры The Last of Us студии Naughty Dog. Об этом 1 ноября сообщил в соцсетях пользователь, известный под ником DomTheBomb.

The Last of Us Кадр из игры «The Last of Us»

Владелец аккаунта опубликовал фотографию монитора, на котором в момент съёмки отображалась страница шоу на сайте HBO Max. В конце строчки с описанием сериала стоит дата «15 января». Таким образом, пользователи пришли к выводу, что премьера «Одних из нас» состоится 15 января 2023 года.

Стоит отметить, что HBO пока не назвал официальную дату релиза шоу. Ранее поклонники видеоигры предположили, что он состоится до конца 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Кантемир Балагов отказался снимать эпизод сериала HBO по The Last of Us