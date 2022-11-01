Вашингтон, 1 ноября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр HBO MAX, возможно, допустил утечку информации о дате премьеры сериала «Одни из нас» на основе видеоигры The Last of Us студии Naughty Dog. Об этом 1 ноября сообщил в соцсетях пользователь, известный под ником DomTheBomb.

Кадр из игры «The Last of Us» The Last of Us

Владелец аккаунта опубликовал фотографию монитора, на котором в момент съёмки отображалась страница шоу на сайте HBO Max. В конце строчки с описанием сериала стоит дата «15 января». Таким образом, пользователи пришли к выводу, что премьера «Одних из нас» состоится 15 января 2023 года.

Стоит отметить, что HBO пока не назвал официальную дату релиза шоу. Ранее поклонники видеоигры предположили, что он состоится до конца 2022 года.