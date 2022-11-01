Остров, Псковская область, , 11:20 — REGNUM Бороться с диверсиями ВСУ нужно прежде всего соблюдением дисциплины и инструкций, отметил 1 ноября в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков, комментируя взрывы вертолетов под Псковом.

Ударный вертолёт Ка-52 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее Рен-ТВ со ссылкой на источники сообщил, что на территории вертолетной площадки в Островском районе Псковской области прогремели три взрыва, были повреждены две боевые винтокрылые машины Ка-52. На месте происшествия работают следователи.

«Военный аэродром — это воинская часть, на территорию которой труднее всего проехать, даже с пропуском. На летное поле тоже не попасть просто так. А уж если вы будете шляться по рулёжной, магистральным дорожкам или не дай Бог по ВПП — вас быстро зафиксируют. Все под наблюдением. На местах стоянки вертолетов всегда находится вооруженный автоматом дежурный по стоянке части», — отметил военкор.

Заминировать летательный аппарат могут только те, у кого есть необходимый допуск, только «свои», подчеркнул эксперт. Изучив данные камер наблюдения (если они есть), сотрудники военной контрразведки сделают необходимые выводы, отметил Сладков.

«Любое нарушение инструкции — это предпосылка к диверсии. Все написано и объяснено давно, осталось четко выполнять требования. Чудес не бывает. Дисциплина — основа победы. Не надо путать преступное [раздолбайство] с импровизацией. Во время войны тем более всё должно быть жёстко. Бардак — это поражение, диверсии и позор», — добавил военкор.