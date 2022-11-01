Осло, , 12:12 — REGNUM Норвегия хочет как можно скорее возобновить прерванное сотрудничество против опустошения Амазонки с новым правительством Бразилии, сообщает новостное агентство AFP.

Амазонка lubasi

В августе 2019 года Норвегия приостановила помощь Бразилии через Amazon Fund. Представители фонда были направлены на работу по предотвращению вырубки лесов, но через полгода после того, как Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии, темпы сокращения лесных массивов выросли. К тому времени с 2008 года было выплачено 8,3 миллиарда норвежских крон.

«Мы увидели четкие положительные сигналы от со стороны нового президента Бразилии Лулы [де Силвы] о мерах по сокращению вырубки леса», — пишет министр окружающей среды Норвегии Эспен Барт в комментарии по электронной почте для Bloomberg.

Напомним, что на настоящий момент президент Болсонару еще не признал свое поражение.