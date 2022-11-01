Тель-Авив, Израиль, 1 ноября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Яир Лапид проголосовал на выборах в парламент и призвал граждан страны последовать его примеру. Об этом 1 ноября сообщает 12 канал израильского телевидения.

Mfa.gov.il Яир Лапид

«Я призываю всех идти голосовать за будущее наших детей, за будущее нашего государства. Успешного голосования и удачи нам всем», — сказал Лапид.

Как сообщало ИА REGNUM, в голосовании имеют право принимать участие 6,8 млн граждан Израиля, которые могут отдать свой голос на 12 495 избирательных участках, из которых 230 специальных участков находится в домах престарелых и приютах.