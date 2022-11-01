Макеевка, ДНР, , 11:17 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев вновь подвергли обстрелу город Макеевка в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Киевская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 11:06 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что была разработана новая модификация ружья радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЛПД-802 с возможностью подавления американских беспилотников.