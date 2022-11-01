Петропавловск-Камчатский, , 11:16 — REGNUM На Камчатке в посёлке Усть-Камчатский возможно выпадение пепла после извержения вулкана Шивелуч вечером 1 ноября, сообщили в краевом управлении МЧС.

Вулкан Шивелуч NASA

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По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вулкан выбросил столб пепла на высоту до 3,3 тыс. метров. Шлейф распространился в сторону Усть-Камчатского. Специалисты предупредили население о возможном незначительном выпадении пепла.

Как сообщало ИА REGNUM, центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф сообщило, что вулкан Ибу в Индонезии выбросил столб пепла на высоту до 2000 метров.