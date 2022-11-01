Стокгольм, , 11:18 — REGNUM Лидер Социал-демократов Магдалена Андерссон по-прежнему пользуется самым высоким уровнем доверия среди партийных лидеров в Швеции, показывает опрос, проведенный газетой Expressen и социологами Sifo.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего 57% респондентов ответили, что доверяют Магдалене Андерссон. Тем не менее, лидер оппозиции отстает в измерении на четыре процентных пункта по сравнению с прошлым месяцем.

38% доверяют премьер-министру страны Ульфу Кристерссону (Умеренные), который, таким образом, занимает второе место в списке.

«Долгий период высокого рейтинга доверия Магдалены Андерссон — скорее отклонение от нормы в уникальное время… Ситуация с политикой безопасности играет роль», — отмечает в интервью Expressen аналитик Sifo Тойво Шёрен.

В опросе, проведенном в период с 28 по 31 октября, приняли участие свыше 1000 человек.