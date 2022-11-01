Луга , Ленинградская область, 1 ноября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Ленинградской области прощаются с военнослужащим из Лужского района Евгением Кротовым, который погиб, защищая жителей Донбасса. Свои соболезнования 1 ноября выразил губернатор региона Александр Дрозденко.

vk.com/dzersp Военнослужащий Евгений Юрьевич Кротов.

По его словам, Евгений Кротов героически погиб при исполнении специальных задач.

«Он отдал жизнь за Родину, за мир, за будущее России. Он ушел защищать Донбасс, жителей новых территорий нашей страны ― от тех, кто восемь лет отказывал им в праве на родной русский язык и русскую культуру, кто бомбил мирные города, убивал стариков, женщин и детей», — заявил Дрозденко.

Он добавил, что власти и жители Ленобласти гордятся героем, и сегодня глубоко скорбят о его гибели ― вместе с семьей, близкими и друзьями.

Как уточнили в пресс-службе Дзержинского сельского поселения, похороны военнослужащего состоятся в 12:00 мск 1 ноября на Аллее Славы кладбища города Луги (Полигон). Для желающих проводить Евгения Кротова в последний путь будет предоставлен автобус от администрации поселка Дзержинского, отъезд в 11:30 мск. Поминки состоятся в 13:00 мск в зале дома культуры Дзержинского.

Добавим, что с начала специальной военной операции России в Донбассе и на территории быв. УССР из официальных источников стало известно о гибели при исполнении воинского долга как минимум 46 жителей Ленинградской области.