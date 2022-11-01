Москва, , 11:15 — REGNUM Миллиардер из США, соучредитель Apollo Global Management Леон Блэк, подал иск в суд против бывшей российской модели Гузели Ганиевой, утверждая, что она может быть российской шпионкой, сообщает 1 ноября издание The Daily Beast.

Сплошной шпионаж

В судебном иске Блэка утверждается, что Ганиева могла быть российской шпионкой, и приводится отчёт службы военной разведки киевского режима от 28 марта 2022 года, в котором опубликован список под названием «Сотрудники ФСБ РФ, участвующие в преступной деятельности страны-агрессора. на территории Европы».

Также в судебном иске говорится, что Галиева и ее адвокаты пытались «навредить и унизить бизнесмена», несмотря на то, что экс-модель уже якобы собрала миллионы по соглашению о конфиденциальности.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о защите репортеров от государственного шпионажа (PRESS Act) был представлен демократами палаты представителей США.

Читайте также: В США новый закон о СМИ защитит источники после шпионажа Буша и Обамы