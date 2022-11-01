Пекин, 1 ноября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Китай обвинил США и Австралию в эскалации региональной напряженности в связи с планом переброски до шести американских самолетов B-52 с ядерными боеголовками на Северную территорию. Об этом пишет газета The Guardian.

Fmprc. gov. cn Чжао Лицзянь

Официальные лица в Канберре подтвердили, что финансируемая США стоянка самолетов на базе Королевских ВВС Тиндал, в 320 км к юго-востоку от Дарвина, сможет одновременно принимать до шести самолетов B-52, но заявили, что на ней также могут размещаться другие типы самолетов.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил на ежедневной пресс-конференции в Пекине: «Сотрудничество всех стран в области обороны и безопасности должно способствовать региональному миру и стабильности и не должно быть направлено против какой-либо третьей стороны или подрывать ее интересы. Такой шаг США и Австралии обостряет региональную напряженность, серьезно подрывает региональный мир и стабильность и может спровоцировать гонку вооружений в регионе. Китай призывает заинтересованные стороны отказаться от устаревшего менталитета Холодной войны с нулевой суммой и узкого геополитического мировоззрения и делать больше вещей, полезных для регионального мира и стабильности и взаимного доверия между всеми сторонами».