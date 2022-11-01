Якутск, 1 ноября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Житель Якутии взыскал со службы эксплуатации городского хозяйства Якутска 50 тыс. рублей морального вреда. В суд он обратился после того, как погиб его отец из-за неверно нанесённой на дороге разметки, сообщило ИА SakhaNews.

Разметка в Ярославле тает

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Всего из-за того, что разметка была прерывистой вместо двойной сплошной, на этом участке дороги в Якутске произошло 65 аварий, был травмирован 21 человек. Разметку изменили на соответствующую закону только после того, как на опасном перекрёстке погиб мужчина.

В суд обратился сын погибшего жителя Якутска. За ошибку чиновников подразделение мэрии выплатит ему 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, право на получение компенсационной выплаты в счёт возмещения вреда от ДТП отстоял через суд житель Волгоградской области. Мужчину сбил неустановленный автомобиль, в возбуждении уголовного дела ему было отказано.