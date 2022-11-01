Ставрополь, , 11:12 — REGNUM Ставропольские студенты включились в работу по пошиву обмундирования для военнослужащих ВС РФ. Пять ссузов, в которых обучают по специальностям легкой промышленности, организовали работу цехов по изготовлению теплой одежды, сообщили в пресс-службе министерства образования в края.

Швея за швейной машинкой Александр Погожев © ИА REGNUM

«Студенты ставропольских колледжей и техникумов, обучающиеся по направлению «Технологии легкой промышленности» подключились к пошиву формы для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. <…> В ближайшее время студенты и мастера производственного обучения планируют нарастить производство», — говорится в сообщении ведомства.

Для работы был закуплен необходимый материал. Из него студенты Ставропольского многопрофильного колледжа и колледжа сервисных технологий и коммерции уже начали выпуск толстовок и спальных мешков. Еще три колледжа присоединятся к ним в ближайшее время.

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