Ставрополь, 1 ноября 2022, 11:12 — REGNUM Ставропольские студенты включились в работу по пошиву обмундирования для военнослужащих ВС РФ. Пять ссузов, в которых обучают по специальностям легкой промышленности, организовали работу цехов по изготовлению теплой одежды, сообщили в пресс-службе министерства образования в края.
Для работы был закуплен необходимый материал. Из него студенты Ставропольского многопрофильного колледжа и колледжа сервисных технологий и коммерции уже начали выпуск толстовок и спальных мешков. Еще три колледжа присоединятся к ним в ближайшее время.
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