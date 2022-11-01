Пекин, , 11:12 — REGNUM Самолеты и оборудование прибывали в город Чжухай провинции Гуандун на юге Китая для участия в выставке Airshow China 2022, которая стартует на следующей неделе, Эксперты с нетерпением ожидают выставки китайских беспилотных летательных аппаратов и систем борьбы с беспилотниками, в ситуации, когда их актуальность стала еще явнее во время российской спецоперации против киевского режима, сообщает 31 октября газета Global Times.

Беспилотный летательный аппарат Wing Loong II Pterodactyl I Mil.news.sina.com.cn

Пара тяжелых истребителей J-16 приземлилась в Чжухае 30 октября в рамках подготовки к предстоящему авиашоу, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). Другие типы самолетов, включая усовершенствованный учебно-тренировочный реактивный самолет JL-10 и большой транспортный самолет Y-20, а также пилотажная группа Red Falcon, также прибыли на место, сообщает CCTV.

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправят самолеты 20-й серии, в которую также входит истребитель-невидимка J-20, а армия НОАК впервые отправит вертолеты для летных испытаний, говорится в сообщении CCTV.

Согласно сообщениям СМИ, Китай представит большую коллекцию беспилотных летательных аппаратов, в том числе вооруженные разведывательные дроны серии Wing Loong, высотный беспилотник с большой выносливостью CH-7, двухвостый четырехмоторный беспилотник Scorpion D и высотный высокоскоростной разведывательный беспилотник WZ-8.

Системы борьбы с беспилотниками, разработанные Китаем, также впервые появятся на авиашоу, сообщает CCTV. По словам военных наблюдателей, Китай разработал много типов ракет, пушек, лазеров и радаров с различными принципами работы, которые могут работать в тандеме при наведении на низкие, медленные, небольшие летательные аппараты, такие как беспилотники.

Ожидается, что беспилотные летательные аппараты и системы борьбы с беспилотниками станут одними из самых ярких событий авиашоу в Китае в этом году после того, как этот дуэт «копья и щита» был подчеркнут в продолжающемся конфликте между Россией и киевским режимом, сказали они.

В современной войне применение беспилотных летательных аппаратов стало широким, а также стало легко получить беспилотные летательные аппараты. В нынешнем конфликте на территории бывшей УССР использовались не только специальные вооруженные разведывательные беспилотники, но и простые беспилотники, сообщил Global Times военный эксперт из Пекина Вэй Дунсю.

Эти простые дроны летают низко и медленно, и у них небольшое поперечное сечение радара. Обычным радиолокационным системам, нацеленным на истребители и крылатые ракеты, часто бывает трудно их обнаружить. Они также дешевы и могут быть легко произведены массово, сказал Вэй.

По словам Вэя, Китай занимает лидирующие позиции в мире в области технологий борьбы с беспилотниками, поскольку Китай разработал множество типов электронных устройств постановки помех и лазерных систем, устанавливаемых на транспортных средствах, которые по своей природе являются убийцами беспилотников. По словам Вэя, Китай также является разработчиком беспилотных летательных аппаратов мирового класса, способным самостоятельно разрабатывать передовые малозаметные ударные беспилотники.

Поскольку дроны трудно перехватить в полете, другой вариант — уничтожить их до того, как они взлетят, или, что еще лучше, уничтожить их производственные мощности, и использование собственных дронов — очень хороший выбор для этих миссий, сказал Global Times китайский эксперт по беспилотникам, пожелавший остаться неназванным.