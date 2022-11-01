Сут-Хольский район, Тува, , 11:12 — REGNUM В Туве выпавший в ночь на 29 октября первый снег вызвал нескольких заторов на перевалах. В снежном плену оказался в том числе автобус со школьниками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Буран на дороге. Алтайский край Цитата из видео

По словам главы республики Владислава Ховалыга, инцидент произошёл на Оттук-Дашском перевале, где в затор попал автобус с детьми из Сут-Хольского района.

«Дорожники компании «Восток» пришли на помощь, детей эвакуировали на ночлег в ближайшее село Ийи-Тал», — рассказал он.

По данным ведомств, всего снежные заторы произошли на четырёх сложных участках федеральных и региональных дорог — на перевалах Северный, Оттук-Даш, горе Боом, а также на 700-м км трассы Р-257 «Енисией». Из-за выпавшего снега и гололёда перевали стали непреодолимыми для автомобилей на летних шинах.

Как отмечается, во всех случаях дорожные службы отреагировали оперативно. На расчистке и подсыпке дорог было задействовано более трёх десятков единиц техники. К 31 октября на сложных участках дорог Тувы мобилизовано более 120 единиц техники.