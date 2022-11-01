Рязань, , 11:11 — REGNUM Крупную партию сильнодействующих наркотиков изъяли оперативники у гражданина одной из стран Средней Азии в Рыбновском районе Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Задержание Пресс-служба ГУ МВД РФ по Брянской области

Полицейские остановили легковой автомобиль, за рулём которого находился 28-летний иностранец. В ходе досмотра в салоне транспортного средства обнаружены четыре пакета с сотнями свёртков с порошкообразными веществами. Экспертиза подтвердила, что в них находилось более 750 граммов сильнодействующих наркотиков двух видов.

По предварительным данным, злоумышленник проживал в подмосковных Химках, работал курьером нелегального интернет-магазина. Затем в его обязанности стала входить транспортировка оптовых партий криминального товара и организация тайников на территории Рязанской области.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. До суда фигурант будет находится под стражей.