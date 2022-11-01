Луганск, , 11:11 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 80 киевских боевиков. Об этом 1 ноября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 80 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли пять бронетранспортёров, три танка, девять единиц автомобильной техники и три беспилотника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Макеевку, Горловку и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР).