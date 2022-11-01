Москва, 1 ноября 2022, 11:11 — REGNUM Разработана новая модификация ружья радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЛПД-802 с возможностью подавления американских беспилотников. Об этом 1 ноября сообщает ТАСС.
В компании «Лаборатория ППШ», разработавшей ружьё, рассказали о проводимых испытаниях модификации изделия.
«В ЛПД-802 полностью обновлен внешний вид и уменьшены габаритные размеры изделия, являющиеся важными факторами при эксплуатации», — приводит агентство слова представителей компании.
Кроме того, изделие обладает повышенной мощностью и дополнительным помеховым диапазоном частот, которые позволяют подавлять американские беспилотники.