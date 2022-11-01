Санкт-Петербург, 1 ноября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Пять земельных участков в Ломоносовском районе Ленинградской области выставили на продажу под строительство коттеджей. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

Алена Соколова ИА REGNUM Коттеджи

Будущий владелец получит пять участков в деревне Райкузи в Ленобласти. Общая площадь участков составляет 75,2 га. Землю можно будет использовать под индивидуальное жилищное строительство и среднеэтажную жилую застройку.

Участки находятся в десяти километрах от административной границы Ленобласти и Петербурга. В непосредственной близости имеются остановки общественного транспорта. Благодаря им можно добраться до железнодорожной станции «Стрельна» и станции метро «Проспект Ветеранов».

Вблизи выставленных участков уже есть несколько коттеджных посёлков. Для жителей имеется необходимая инфраструктура: магазины, аптеки, школы и детские сады.

«Выставленная на торги территория находится в относительной близости от города, в районе с хорошей транспортной доступностью. Это отличная и перспективная локация с точки зрения инвестиций. Разбивка территории на разные лоты позволяет реализовать здесь ряд загородных проектов малоэтажной и коттеджной застройки», — заявила заместитель руководителя Департамента продаж РАД в Петербурге Дарья Гончарова.

Реализация пяти участков пройдёт с помощью трёх конкурсов. В рамках первого выставят участок площадью 23,1 га. Его начальная цена составляет 249,5 млн рублей. Второй лот включает сразу три земельных участка, но на 6,3 га. Стартовая цена 65,5 млн рублей. А третий участок (45,8 га) — за 475,5 млн рублей.