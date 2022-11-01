Канберра, 1 ноября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Посольство США в Канберре поделилось с редакцией газеты The Guardian дополнительной информацией о том, как было принято решение о развертывании Соединенными Штатами бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, в Австралии.

B-52

На министерских консультациях между Австралией и США (Ausmin) в прошлом году две страны обязались: расширять воздушное сотрудничество за счет ротационного развертывания американских самолетов всех типов в Австралии и соответствующей подготовки летных экипажей; создать объединенную систему логистики, поддержки и технического обслуживания для поддержки высококлассных боевых действий и совместных военных операций в регионе.

Об этом сообщил представитель посольства США.

Финансируемые США проекты аэродромной инфраструктуры на австралийской базе в Тиндале демонстрируют вложения США и приверженность Австралии, а также поддерживают ротационное присутствие ряда самолетов США на Северной территории, что является давней особенностью сотрудничества сил США с Австралией, объяснили в посольстве.