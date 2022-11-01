Симферополь, 1 ноября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В список компаний на национализацию, объявленный главой Крыма Сергеем Аксеновым, попал фигурант одного из расследований ИА REGNUM — ООО «РусЛайн Ко» (арендатор ООО «Новацентр К»). За компанией стоит офшор, прописанный на Маршалловых островах, чьи бенефициары не раскрываются, но косвенные признаки позволяет сделать вывод о наличии у юрлица и аффилированных с ней компаний, связей с киевскими олигархами Александром и Галиной Герега, передаёт ИА REGNUM.

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

В медиаповестку общество, прописанное в Подмосковье, попало в связи с судебные спорами, в рамках которых оно пыталось получить без торгов крупный земельный участок в Крыму. По адресу, который фигурировал в материалах дела, расположен ТЦ «Новацентр». Сеть гипермаркетов «Новацентр» называли крымским вариантом сети «Эпицентр», принадлежащей Герегам.

ООО «РусЛайн Ко», упомянутое Аксеновым, принадлежит офшору «Дром Венчерс лимитед», но выгодополучатели последнего не раскрывались. В то же время у «РусЛайн Ко» один и тот же юрадрес с ООО «Русстрой К», которое в свою очередь контролирует компанию «Новацентр К».

Напомним, в список Аксенова также попали бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».