Хабаровск, 1 ноября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Бюджет Хабаровского края за девять месяцев 2022 года показал рост доходов на 16%, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Доходы консолидированного бюджета региона превысили 133 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления составили 98 млрд рублей — на 17% выше данных 2021 года.

Расходная часть выросла до 127,5 млрд рублей. Прежде всего за счёт трат на социальную сферу. За январь–сентябрь эти расходы составили 65% или 82,4 млрд рублей.

«В центре внимания — безопасность объектов критической инфраструктуры, поддержка мобилизованных и их семей, информирования о мерах поддержки. Реализуется все это в том числе за счет резервного фонда. Региональным министерствам и ведомствам поручено до 8 ноября продолжить работу по оптимизации средств», — сказал губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Заксобрание Еврейской автономии внесли законопроект регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. При формировании главного финансового документа региона была учтена необходимость снижать долговую нагрузку области.