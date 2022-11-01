Донецк, , 11:08 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки уничтожили до 50 киевских боевиков, сообщается 1 ноября в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено четыре вражеских танка, одна пусковая установка 5П85С, пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА противника.

За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории ДНР потеряли убитыми до 50 человека личного состава.

ИА REGNUM сообщало, что киевские каратели за прошедшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 158 боеприпасов.