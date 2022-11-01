Канберра, 1 ноября 2022, 11:16 — REGNUM Как оказалось, лидер оппозиции Питер Даттон размещал платную рекламу в австралийском сегменте социальных сетей, чтобы привлечь внимание избирателей к росту стоимости жизни на континенте, тратя до 400 долларов за продвижение сообщений о растущих расходах домохозяйств и высмеивании экономических показателей лейбористов. Об этом написало издание The Guardian.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон
Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон
Australian Embassy Jakarta

По данным журналистов, 29 октября лидер либералов заплатил за продвижение постом, в одном из которых утверждалось, что «дела у вас никогда не станут лучше, когда лейбористы управляют бюджетом». Во втором Даттон рассказал о «растущем финансовом давлении — в выплатах по ипотеке, страховых взносах, посещениях супермаркете, заправках на АЗС и особенно в ваших счетах за электроэнергию».

Во втором посте есть также изображение Даттона, выступающего с речью по бюджету, с подписью: «Вы имеете полное право быть обеспокоенными и разочарованными, премьер-министр обманул вас».

Подспудно журналисты The Guardian отмечают, что Резервный банк Австралии начал повышать официальные процентные ставки в мае, при бывшем правительстве Коалиции, и что лейбористское правительство критиковало партию Даттона за то, что она задержала отчет о том, что цены на электроэнергию должны были вырасти.