Канберра, , 11:16 — REGNUM Как оказалось, лидер оппозиции Питер Даттон размещал платную рекламу в австралийском сегменте социальных сетей, чтобы привлечь внимание избирателей к росту стоимости жизни на континенте, тратя до 400 долларов за продвижение сообщений о растущих расходах домохозяйств и высмеивании экономических показателей лейбористов. Об этом написало издание The Guardian.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

По данным журналистов, 29 октября лидер либералов заплатил за продвижение постом, в одном из которых утверждалось, что «дела у вас никогда не станут лучше, когда лейбористы управляют бюджетом». Во втором Даттон рассказал о «растущем финансовом давлении — в выплатах по ипотеке, страховых взносах, посещениях супермаркете, заправках на АЗС и особенно в ваших счетах за электроэнергию».

Во втором посте есть также изображение Даттона, выступающего с речью по бюджету, с подписью: «Вы имеете полное право быть обеспокоенными и разочарованными, премьер-министр обманул вас».

Подспудно журналисты The Guardian отмечают, что Резервный банк Австралии начал повышать официальные процентные ставки в мае, при бывшем правительстве Коалиции, и что лейбористское правительство критиковало партию Даттона за то, что она задержала отчет о том, что цены на электроэнергию должны были вырасти.