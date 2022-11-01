Остров, Псковская область, 1 ноября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Ответом на киевские диверсии на территории России должно быть «кратное ужесточение наказаний» для тех, кто помогает ВСУ, отметил 1 ноября в своем телеграм-канале («Старше Эдды») военный журналист Герман Куликовский, комментируя взрывы в Псковской области.

Mil.ru Вертолёт Ка-52

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Ранее Рен-ТВ со ссылкой на источники сообщил, что на территории вертолетной площадки в Островском районе Псковской области прогремели три взрыва, были повреждены две боевые винтокрылые машины Ка-52. На месте происшествия работают следователи.

«Если можно спокойно взорвать вертолёт на территории воинской части, то что говорить о менее охраняемых объектах? Киев раскручивает маховик диверсионной работы на нашей территории, потому любого, кто [с ним] сотрудничает, надо наказывать самым жёстким образом. Как в Израиле, когда самого террориста уничтожают, а его жилище сносят бульдозером», — отметил эксперт.