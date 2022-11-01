Екатеринбург, 1 ноября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин предлагает перенести выборы депутатов думы нового созыва, запланированные на 2023 год. Видеозапись его выступления приводит пресс-служба представительного органа.

Egd.ru Игорь Володин

«Выборы в городскую думу являются элементом демократии. Но я предлагаю выборы в 2023 году перенести на более поздний период», — заявил Володин.

Он отметил, что выборы обойдутся примерно в 200 млн рублей. «Вы представляете, какая общая сумма будет по сей России», — сказал депутат. И добавил, что сэкономленные деньги предлагает направить на развитие городов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в думу состоялись в сентябре 2018 года. Она была избрана на пять лет.