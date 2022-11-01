Канберра, , 11:29 — REGNUM 1 ноября федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс выступил на пресс-конференции по поводу очередного повышения ключевой ставки в стране. Сообщение, которое доносит Чалмерс, ясно: «прежде чем подешеветь, товары и услуги станут дороже». Об этом пишет газета The Guardian.

Джим Чалмерс Цитата из видео «Shadow Treasurer Jim Chalmers releases Labor’s policy costings»

«Более высокая инфляция и связанные с ней более высокие процентные ставки означают, что на австралийцев оказывается давление со всего мира, которое ощущается за кухонным столом. Именно поэтому мы принимали непростые бюджетные решения, проявляли сдержанность в расходах, ставили во главу угла то, что ответственно, доступно и устойчиво», — сказал казначей.

«Как показало сегодняшнее решение, инфляция является вызовом номер один в нашей экономике. Это приоритет №1 правительства. Это тема №1, когда речь идет о бюджете, который мы представили на прошлой неделе … Именно поэтому бюджет был разработан — для борьбы с этим инфляционным давлением, и ситуация немного ухудшится, прежде чем станет лучше», — заверял Чалмерс.

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